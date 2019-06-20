Луценко отримав у травні надбавку як зарплату за високі досягнення

Юрій Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко в травні отримав з урахуванням надбавок, доплат та премії 84 539 гривень після утримання всіх податків і зборів. Про це повідомляє агентство «Українські новини» з посиланням на відповідь ГПУ.

Згідно документи, зарплата генпрокурора у травні була така

як і в квітні – 105 017 гривень. У той же час оклад Луценко склав 37

тисяч гривень

Як повідомляв SKELET-info, Луценко задекларував 1,78 млн грн заробітної плати за минулий рік, а його дружина, народний депутат Ірина Луценко, тримає $2,4 млн готівки.

Також стало відомо, що Луценка виросла на 6 тисяч гривень і склала 106 434 гривні. А Ірина Луценка, з’явилася у Верховній Раді

піджаку від Dolce & Gabana. Його вартість, згідно з відкритими джерелами,

складає $2 895 (76 тис. грн).

Нагадаємо, за 2017 рік Луценка за отримав 1,3 млн грн зарплати.