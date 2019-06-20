Електронна петиція про Захист дітей від сексуального насильства

На сайті електронних петицій Президента України сьогодні, 20 червня, з’явилася нова петиція “Захист дітей від сексуального насильства”.

Дослідження Ради Європи «Скільки дітей зазнають насильства в Україні», яке проводилось півтора роки тому, виявило, що 21% опитаних дітей зазнавали сексуального насильства! Ситуація зі статевими злочинами щодо дітей складна не лише в Україні. Нажаль, збільшення випадків сексуального насильства над дітьми – це світова тенденція. Дітей дедалі частіше втягують у порно- та секс-індустрію. Поширення інтернету робить дітей легкою здобиччю педофілів. Як показує практика, ризик стати жертвою педофіла не пов’язаний з соціальним статусом та рівнем статку родини. Загроза сексуального насильства однакова для всіх дітей.

Для протидії «епідемії» сексуального насильства над дітьми в Україні необхідні зміни до законодавства. Ще два роки тому колектив авторів, який складається з адвокатів, представників поліції та прокуратури, лікарів, народних депутатів та кримінологів, розробив законопроект 6607, спрямований на захист дітей від сексуального насильства. Здавалося б, захист дітей від сексуальної наруги – це прямий обов’язок будь-якої відповідальної держави. Але, вже два роки законопроект проходить доопрацювання. За цей період часу авторський колектив змушений був тричі доопрацьовувати законопроект 6607, шукаючи «золоту середину». Кожен наступний варіант – це компроміс між правами дітей та правами злочинців.

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За два роки жодна людина, яка висловлювала зауваження чи критику щодо законопроекту, не згадала про права дітей-жертв. Будь-яка дискусія виникає виключно щодо прав ґвалтівників, збоченців та педофілів.

Законопроект 6607 пропонує три новації, але нижче вони викладені в компромісному з захисниками прав злочинців варіанті.

1. Запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей. Мета реєстру – не допустити до роботи у дитячих закладах осіб, які раніше засуджувались за сексуальне насильство над дітьми. Реєстр напівзакритий. Доступ до реєстру матимуть правоохоронні органи та Мінюст. Право на отримання інформації з реєстру матимуть керівники дитячих закладів.

2. Посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей.

3. Хімічна кастрація. Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які: 1.Вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини 2. Мають поставлений психіатрами діагноз – педофілія. Хімічна кастрація – це введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу.

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Хімічна кастрація вже застосовується до осіб, які вчинили статеве насильство над дітьми, в таких країнах: США, Великобританії, Німеччина, Польща, Чехія, Південна Корея, Аргентина, Росія, Казахстан.

Звертаємось до народних депутатів. Зволікання із прийняттям законопроекту 6607 має дуже високу ціну – скалічені життя дітей. Хіба це не привід об’єднатись всім, незалежно від політичних поглядів, і захистити нашу малечу.

В житті батьків нічого не має важливішого за життя, щастя і благополуччя дитини. Однак досить дивно, що не одна з раніше запропонованих петицій щодо захисту статтевої недоторканості дитини та посилення покарання для педофілів так і не набрала необхідної кількості підписів. Невже нам байдуже на майбутне наших дітей?

При цьому найбільшу кількість підписів зібрали петиції за відставку Президента Володимира Зеленського і скасування розмитнення і акцизного податку на імпорт авто.

Невже політичні питання і вартість придбання автомобіля важливіші для нас ніж здоров’я та безпека дітей???

Електронні петиції – це не панацея, але це дієвий метод звернення до органів влади. Саме так ми можемо донести до Президента важливий запит суспільства, сказати що це дуже важливо, що треба звернути свою увагу на питання захисту дітей від сексуального насильства!

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