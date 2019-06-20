На тлі спроб реваншу проросійських сил, демократичні сили – мовчать, – Княжицький

20 червня на засіданні Конгресу української інтелігенції Львівщини відбулася політична дискусія про майбутнє країни, участь у якій взяв і народний депутат Микола Княжицький – голова Комітету культури і духовності, кандидат у народні депутати по округу №116 від партії “Європейська Солідарність”, повідомляє Еспресо TV.

Голова секретаріату Конгресу української інтелігенції Львівщини Володимир Парубій заявив, що напередодні парламентських виборів країні загрожує проросійсько-олігархічний реванш. Ярослав Кендзьор – дисидент, народний депутат I-VI скликань висловив стурбованість, що влада в країні переходить до “жартунів з віртуальними партіями і програмами”. “Без танків і градів віддаємо ключі від держави людям, які взяли владу в свої руки і не знають, що з нею робити – цим неодмінно скористається ворог в Кремлі”.

На думку членів Конгресу, ключове для України – зберегти здобутки останніх п’яти років – безвіз, томос, економічне зростання, прийняті закони про декомунізацію, освіту, про українську мову, як державну.

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Ініціатор та співавтор закону про мову, народний депутат Микола Княжицький зазначив: “Перед нами складні часи. На нас очікують серйозні випробування – а можливо, і втрата певних територій”. За словами Миколи Княжицького, негативним є факт, що на тлі очевидних спроб реваншу проросійських сил, демократичні сили, політики та партії – мовчать.

“Ми бачимо, як депутати Харківської міської ради підтримали рішення про повернення проспекту Петра Григоренка – українця, правозахисника та гуманіста, імені радянського маршала Георгія Жукова. Як радіють Гужви, Шарії та інші українофоби, смерті мого колеги – патріота та військового розвідника, народного депутата Дмитра Тимчука. Відбувається і багато інших негативних подій. Однак, чому я не бачу заяв представників демократичних сил? Бачимо, як вони їздять на концерти, співають, виступають, кажуть, які вони хороші, але мовчать, коли відбувається реванш!”.

За словами Миколи Княжицького, особисто він і інші члени команди партії “Європейська Солідарність”, не мовчатимуть, коли країну намагаються розвернути назад на шляху до демократичних змін: “Нам важливо називати речі своїми іменами, бути чесними, тримати позицію, розвивати ті позитивні здобутки, яких ми досягли на сьогодні – і ми віримо, що перемога буде за нами!”

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