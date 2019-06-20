Найкращі астрономічні фото 2019

Гринвіцька королівська обсерваторія оголосила шорт-лист своєї фотопремії Insight Investment Astronomy Photographer of the Year. Журі конкурсу обрало кращі знімки з 4,6 тисячі фотографій, надісланих учасниками з 90 країн, — кількість робіт стало для конкурсу рекордним.

Відібрані знімки змагаються в восьми тематичних категоріях: «Полярне сяйво», «Галактика», «Наша Луна», «Сонце», «Люди і космос», «Планети, комети і астероїди», «Картини неба», «Зірки і туманності». Також є два спеціальні призи і категорія для кращого юного фотографа, в якій беруть участь автори знімків до 16 років.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

Прапор



Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Переможці конкурсу Astronomy Photographer of the Year будуть оголошені 12 вересня на церемонії в британському Національному морському музеї, де 13 вересня відкриється виставка кращих астрономічних знімків цього року.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», найкращі астрономічні фотографії 2016.

За матеріалами Birdinflight

Фото: Astronomy Photographer of the Year

Читайте також:

Обсерваторія Грінвіча показала шорт-лист конкурсу астрономічного фото

У Канаді сфотографували фіолетову дугу, перекреслює полярне сяйво