Найкращі астрономічні фото 2019

Гринвіцька королівська обсерваторія оголосила шорт-лист своєї фотопремії Insight Investment Astronomy Photographer of the Year. Журі конкурсу обрало кращі знімки з 4,6 тисячі фотографій, надісланих учасниками з 90 країн, — кількість робіт стало для конкурсу рекордним.
Відібрані знімки змагаються в восьми тематичних категоріях: «Полярне сяйво», «Галактика», «Наша Луна», «Сонце», «Люди і космос», «Планети, комети і астероїди», «Картини неба», «Зірки і туманності». Також є два спеціальні призи і категорія для кращого юного фотографа, в якій беруть участь автори знімків до 16 років.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
Переможці конкурсу Astronomy Photographer of the Year будуть оголошені 12 вересня на церемонії в британському Національному морському музеї, де 13 вересня відкриється виставка кращих астрономічних знімків цього року.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», найкращі астрономічні фотографії 2016.
За матеріалами Birdinflight
Фото: Astronomy Photographer of the Year
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