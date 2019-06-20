Учасники акції протесту в Грузії увірвалися до парламенту. Відео

Учасники акції протесту в Тбілісі увірвалися в будівлю парламенту Грузії. Поліція, оснащена кийками і щитами, намагається зупинити їх.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Грузія online

Видання зазначає, що поліція не застосовує палиці або інші спецзасоби, намагаючись мирно витіснити учасників акції з території парламенту.

#Тбилиси сейчас. pic.twitter.com/EaspzIkgN9

— ᎶᎥᎧᏒᎶᎥ ᏉᏗᏝᏗᏕᏂᏉᎥᏝᎥ🦂 (@G_Valashvili) 20 червня 2019 р.

Сьогодні, опозиція дала правлячій партії строк в 1 годину для відставки трьох високопосадовців – голови парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахарія і глави СГБ Вахтанга Гомелаурі. Після закінчення терміну учасники акції увірвалися на територію парламенту.

Раніше голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе з-за подій в Тбілісі перервав свій офіційний візит в Азербайджан і повертається до Грузії. Відразу після повернення Кобахідзе планував оголосити про свою відставку.

Вимога про відставку висунули політики й представники громадськості після того, як у кріслі спікера голови парламенту Грузії сьогодні вранці опинився російський депутат, представник Комуністичної партії Сергій Гаврилов, який приїхав до Тбілісі для участі у Міжпарламентській асамблеї православ’я.