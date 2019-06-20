У США дошкільнята з бідних сімей все рідше страждають ожирінням

Відбувається це не в останню чергу завдяки національної програми здорового харчування, заснованої в тому числі і для цієї категорії населення. Те, як програма працює, стало предметом окремого наукового дослідження. Його результати продемонстрували: показники ожиріння серед дошкільнят з малозабезпечених сімей знизилися.

За даними дослідження, опублікованого в медичному журналі JAMA, поширеність ожиріння серед 12,4 млн дітей у віці від 2 до 4 років, зареєстрованих в національній програмі харчування для жінок, немовлят і дітей (WIC), знизилася з 15,9% у 2010 році до 13,9% у 2016 році. І цей показник продовжує падати.

Керівник дослідження, начальник відділу профілактики ожиріння у Центрі з контролю і профілактики захворювань США Хайді Бланк розповіла про те, що засновники програми забезпечували своїх підопічних (за допомогою магазинів) додатковим комплексом продуктів здорового харчування. Щоб брати участь у програмі WIC, діти повинні були проживати в сім’ї з рівнем доходу нижче федеральної планки бідності.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

В результаті діти звикли харчуватися якісніше. А в сім’ях стала вкорінюватися звичка їсти корисну і здорову їжу.

Більше фруктів, менше жирів

В сім’ях, охоплених програмою здорового харчування, стали споживати значно менше небажаних продуктів. Вміст калорій в їжі дітей впало на 11, жирів – на 10, цукру – на 15 відсотків. Значно знизилося споживання молока з високим вмістом жиру і солодких напоїв. Сім’ї стали їсти більше фруктів/овочів і менше додавати в їжу цукор, сіль, жири.

«Ми спостерігаємо поліпшення у всіх вікових, гендерних та етнічних групах, охоплених програмою WIC», – зазначила Хайді Бланк. – Ця інформація дає нам надію на те, що наші зусилля принесуть плоди на всій території США».

Також керівник сказала, що причин заспокоюватися поки що немає. Показники все ще залишають бажати кращого. І ожиріння як і раніше являє загрозу для фізичного і психічного здоров’я дітей.

Засновники програми заявили про те, що головний пріоритет – допомогти всім дітям рости зі здоровим вагою. А опубліковані в статті дані вчені вважають доказом того, що вони продовжують добиватися значного прогресу в досягненні цієї мети.

За матеріалами CNN

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