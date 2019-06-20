В Україні відбудеться акція «Візьми собаку на роботу»

У п’ятницю, 21 червня, відбудеться всеукраїнський день-акція «Візьми собаку на роботу». До неї можуть приєднатися всі бажаючі.

Поки про своє бажання привести в офіс вихованця заявили близько 350 осіб з 65 міст країни. Поки найбільше зареєстрованих представляють Київ, Дніпро, Запоріжжя, Львів, Харків, Чернігів та Вінницю.

За словами організатора акції Юрія Ковалюка, ініціатори заходу закликають українців брати собак на роботу не заради розваги. Це робиться для того, щоб змінити статус чотириногого в суспільстві.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Акцію організовують сьомий рік поспіль. У минулому році в акції взяли участь 475 собак у 53 містах. Дружні до тварин офіси продемонстрували 248 компаній.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Україні запустили флешмоб з порятунку тварин від спеки.

За матеріалами УНІАН

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