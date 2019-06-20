Син афериста-регіонала Ростислав Мельник йде в депутати від партії Слуга народу або забудовник РІЕЛ купляє все

Як відомий молодий аферист з батьком із Партії Регіонів може потрапили у партію Слуга Народу? Виявляється, що дуже й дуже легко може. Так, Ростислав Мельник вже однією ногою у Верховній Раді. Взяв і купив собі лояльність “Зе”.

Засновник будівельної компанії «РІЕЛ» та син львівського екс-регіонала Ростислав Мельник всупереч здоровому глузду реформаторської риторики партії «Слуга народу» висунутий пропрезидентською політичною силою кандидатом в народні депутати України по одномандатному виборчому округу № 116 в місті Львові.

Новоспечений кандидат розпочав передвиборчу діяльність без жодної згадки на політичний авантюризм свого батька в Партії регіонів та без намагання приховати скандальний будівельний бізнес, який збагачує через руйнування історичного ансамбля м. Львова.

Що спільного у Володимира Зеленського та Ростислава Мельника? Нічого. Однак найрейтинговіша політична партія президента України Володимира Зеленського приваблює до себе увагу амбітних дітей старої «регівської» номенклатури. Для скандальних махінаторів вона є запорукою розвитку їх бізнесу, або надійного захисту від кримінальної відповідальності за скоєне. Такого роду «нові обличчя», є фінансово самодостатніми та охоче інвестують в політичну силу, а при першій-ліпшій нагоді – купують внутрішньо-партійний статус. Батько цього кандидата в депутати Леонід Мельник добре знає таку технологію, адже в минулому пройшов шлях від члена Народного руху України до ідейного керівника передвиборчого штабу Віктора Януковичу на Львівщині в 2004 році. Амбітний Ростислав Мельник виріс в середовищі політичного авантюризму поряд з батьком, який без особливих докорів сумління змінював партійні квитки та ідеологічні переконання в залежності від ситуації.

Зруйнований Ростиславом Мельником будинок Ярославенка до руйнування у Львові

У 2008 році Ростислав Мельник викупив та зруйнував будинок відомого композитора Ярослава Ярославенка у Львові для будівництва багатоквартирного будинку. Попри те, що будинок композитора Ярославенка належав до пам’яток історії та мистецтв Львівської області, ніхто та ніщо не зупинило нашого махінатора при знищенні будинку. Кілька кримінальних проваджень за цим фактом були закриті через недостатність доказів. Громада м. Львова була шокована бездіяльністю слідства та нахабством нашого героя.

Маленький аферист Ростислав Мельник

Сумнівний будівелиний бізнес нашого новоспеченого кандидата не може здійснюватися без особистої згоди міського голови Львова Андрія Садового. Про схему взаємодії між родиною Мельників та Андрієм Садовим раніше публікувало Інформаційне агентство ZIK та зазначали представники депутатського корпусу Львівської міської ради. Агресивна забудова в центральній частині міста Львова та руйнування унікального історичного ансамблю міста здійснюється без дозволу Міністерства культури та без уваги на інтереси територіальної громади. Лозунг «Чистий бізнес» возведено в ранг офіційно обраного курсу на збагачення нашого героя.

Проекти більшості забудов компанії нашого героя розробляли комерційне підприємство «Зелемінь» родини Павліва та «АРТБУД» Данила Швеця – сина керівника управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілії Онищенко-Швець.

Використано матеріали ІА ZIK

З кожними черговими виборами ми краще розуміємо лицемірну сутність та гнилу природу одіозних львівських забудовників та махінаторів. Їх безліч, а мандат – один. Вони стають агресивніші не лише в бізнесі, але й в технологіях здобуття прихильності виборців. Саме тому полюбляють сплатити рахунки благодійних ярмарків, піаритися на підтримці воїнів АТО та галасливо цитувати історичних кумирів. Їх передвиборчі технології, немов юнацьких анонізм, ніколи не задовольнить людей у бажанні якісного життя без фальші та покидьків при владі.

Далі буде.

Геник Завортнюк