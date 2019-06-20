Зеленський відмінив шкільну форму. Відео

Про це йдеться у президентському указі № 418/2019, в якому серед інших скасовується відповідний указ Кучми.

Президент України Володимир Зеленський скасував указ президента № 417/96 від 12 червня 1996 року «Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти».

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Про це йдеться в указі Зеленського № 418/2019, яким серед інших скасовується відповідний указ Леоніда Кучми. «Визнати такими, що втратили чинність: указ президента України 12 червня 1996 року № 417 “Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти», – сказано в указі № 418/2019. Він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Скасований указ запроваджував шкільну форму для учнів середніх закладів освіти та зобов’язував уряд “передбачити її обов’язковість для учнів середніх закладів освіти всіх типів”. Президент Зеленський скасував понад 160 указів своїх попередників. Раніше вчителі та батьки школярів виступили за скасування шкільної форми.

Джерело – unian

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