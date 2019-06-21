Портнова звільнили з КНУ

Ректор Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка Леонід Губерський звільнив колишнього заступника глави адміністрації Віктора Януковича Андрія Портнова з посади професора. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Губерський підписав документ, яким скасував наказ про призначення Портнова на посаду професора кафедри конституційного права юридичного факультету

До цього студенти і випускники університету влаштували сидячий страйк в Червоному корпусі КНУ, вимагаючи звільнити Портнова. У них також сталася сутичка з охороною та адміністрацією університету біля кабінету ректора.

Нагадаємо, 19 травня 2019 року колишній керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента і заступник глави АП при Вікторі Януковичі Андрій Портнов повернувся в Україну. Він прилетів у Київ 19 травня після 5 років життя за кордоном.

У 2014 році після Революції Гідності Портнов виїхав з України. Проти нього були введені санкції.

У березні 2014 року Рада Європейського союзу ухвалила санкції проти 17 осіб з числа колишніх урядовців наближених до Віктора Януковича, які підозрюються в незаконному використанні бюджетних коштів. Серед осіб, які потрапили під санкції, був і Портнов. Пізніше, у 2015 році суд Люксембургу за позовом Портнова скасував введені проти нього санкції.

У 2015 році прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Портнова за ч. 2 ст. 191 (присвоєння, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Портнова звинувачували в тому, що він, використовуючи своє становище, отримав посаду керівника кафедри конституційного права у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, а також заволодів коштами університету.

До березня 2016 року слідство не змогло встановити осіб, які заволоділи коштами університету, тому кримінальне провадження було закрито.

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