Кого Порошенко веде в Раду?

Після поразки на президентських виборах Петро Порошенко публічно заявив, що зрозумів помилки, які він допустив і не повторить їх на парламентських виборах. Зокрема, він пообіцяв перезавантаження своєї партії і відбір до виборчих списків через праймеріз. Проте, станом на 19 червня, громадськості було презентовано тільки 50 перших кандидатів в депутати в списку і кілька мажоритарників. Повні списки обіцяють опублікувати тільки після реєстрації кандидатів Центрвиборчкомом.

Ми проаналізувала даний список. Хто є хто в партії Порошенка.

Головний висновок: праймеріз явно не забезпечили заявленого Порошенком оновлення. Більше половини – депутати цього і минулих скликань. Нові обличчя перебували серед керівників обласних осередків партії, блогерів і ветеранів АТО. У прохідній частині списку (за останніми соціологічними дослідженнями ЄС може отримати від 14 до 25 мандатів) домінують перевірені в бою люди, які встигли довести свою лояльність п’ятому президенту.

СПИСОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ

1. Петро Порошенко – п’ятий президент України. На президентських виборах-2019 вийшов у другий тур і набрав 24,45% голосів. Міністр економіки в уряді Миколи Азарова (2012), міністр закордонних справ (2009-2010), голова Ради НБУ (2007-2012), секретар РНБО (2005), нардеп 3,4,5 і 7 скликань. За підсумками 2018 року статки Порошенка склали $ 1,1 млрд (дані журналу Новий час). У його бізнес-імперію входять: кондитерська корпорація Roshen, 5 канал, Укрпромінвест-Агро, Пісківський завод скловиробів, Міжнародний інвестиційний банк і спортивний клуб 5 елемент.

2. Андрій Парубій – голова Верховної Ради (з квітня 2016 року). Нардеп 6-8 скликань. У лютому-серпні 2014 року – секретар РНБО. Під час Євромайдану був комендантом Самооборони Майдану. У 1991 році разом з Олегом Тягнибоком був одним із засновників Соціал-національної партії, перейменованої в 2004 році в ВО Свобода.

3. Ірина Геращенко – перший віце-спікер парламенту (з квітня 2016 року). У 2014-2019 роках – уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Нардеп 6-8 скликань. За освітою – журналіст. У 2005-2006 роках працювала прес-секретарем президента Віктора Ющенка. Також обіймала посаду президента інформагентства УНІАН, яке входить зараз в медіахолдинг 1+1.

4. Михайло Забродський – військовий, генерал-лейтенант, командувач Десантно-штурмових військ України. У 2017 році – перший заступник голови Антитерористичного центру при СБУ і керівник АТО. Герой України. У 2013-2014 роках був командуючим 95-ї окремої аеромобільної бригади. У червні 2015 командував українськими силами в ході боїв за Мар’їнку.

5. Софія Федина – громадський діяч, співачка, політолог-міжнародник. Родом зі Львова. Закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Під час її навчання ректором вузу був Іван Вакарчук – батько співака Святослава Вакарчука.

У 2010 році – автор і ведуча політико-аналітично програми “Вид з Високого замку”. З 2014 року – волонтер АТО/ООС. В її активі три музичні альбоми.

6. Мустафа Джемілєв – уповноважений президента з питань кримськотатарського народу (2014-2019). У 1991-2013 роках – голова Меджлісу. Народний депутат 3-8 скликань. З 1960-х років – активний учасник кримськотатарського національного руху, дисидент.

7. Яна Зінкевич – медик-доброволець. 23 роки. Начальник медичного управління і реабілітації Української добровольчої армії. У 2015 році автомобіль медичного батальйону Госпітальєри з Зінкевич на пасажирському сидінні потрапив в ДТП. В результаті Зінкевич отримала довічну інвалідність і пересувається на інвалідному візку.

8. Ахтем Чийгоз – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу (з 2008 року). У 2012 році Ахтем Чийгоз балотувався в одномандатному окрузі в Раду, однак посів друге місце, поступившись представнику Партії регіонів Григорію Грубе. У січні 2015 року було викрадено окупантами в Криму. Йому ставили в провину “організації масових заворушень” 26 лютого 2014-го – день, коли кримські татари і проукраїнські жителі півострова вийшли на протест проти захоплення Криму Росією. У вересні 2017 року Верховний суд анексованого Криму засудив Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. У жовтні 2017-го Чийгоз разом з іншим кримськотатарським політв’язнем Ільмі Умеровим були видані Туреччині і звільнені від відбування покарання.

9. Олег Синютка – голова Львівської обласної державної адміністрації (2014-2019). У 2001-2002 роках – в.о. директора компанії Івано-Франківське АвтоЗАЗ-ДЕУ. У 2002-2006 роках – заступник мера Івано-Франківська. У 2007-2014 роках був першим заступником мера Львова Андрія Садового.

10. Іванна Климпуш-Цинцадзе – віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (з квітня 2016 року). Нардеп 8-го скликання від Блоку Петра Порошенка. Дочка українського політика і дипломата Ореста Климпуша. У 2002-2007 роках була кореспондентом української служби BBC у Вашингтоні та Тбілісі. У 2007-2011 працювала на керівних посадах в благодійному фонді Відкрий Україну (заснований з ініціативи екс-прем’єра Арсенія Яценюка). Також працювала директором благодійної організації Ялтинська європейська стратегія Віктора Пінчука.

11. Артур Герасимов – голова фракції БПП в парламенті. З 1999 року і на момент обрання нардепом займав посаду генерального директора Української маркетингової групи, яка спеціалізується на маркетингових дослідженнях. У 2016-2017 роках був представником президента в Раді. В кінці своєї каденції Порошенко своїм указом присвоїв Герасимову дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла. На парламентських виборах 2012 року Герасимов балотувався в депутати в одномандатному виборчому окрузі №51 (Горлівка, Донецька область) від команди Сергія Шахова – зараз теж нардепа, члена депутатської групи Воля народу.

12. Степан Кубів – перший віце-прем’єр-міністр і міністр економічного розвитку і торгівлі України (з квітня 2016 року). У лютому-червні 2014 року – глава НБУ. У 2015-2016 році – представник президента в парламенті. Нардеп 7-8 скликань. У 2000-2008 роках – голова правління Кредобанку. У 2006-2012 роках був депутатом Львівської обласної ради. У 2010 році балотувався в мери Львова, однак посів п’яте місце.

13. Ірина Фріз – міністр у справах ветеранів (з листопада 2018 року). Нардеп 8-го скликання від БПП. У 2003-2005 і 2006-2007 роках працювала помічником нардепа Петра Порошенка. Також була прес-секретарем і помічником Порошенко за часів його роботи в РНБО і Раді НБУ. В ході президентських виборів 2014 року очолювала інформаційний департамент виборчого штабу Порошенко. В період між президентськими і парламентськими виборами в 2014 році керувала Головним департаментом інформаційної політики АП. У 1988-1996 роках працювала продавцем кооперативу Рапана в Євпаторії (Крим), а в 1997-2001 роках – мистецтвознавцем сучасного християнського мистецтва Кримського республіканського фонду “Мистецтво в ім’я Христа”.

14. Ніна Южаніна – нардеп від БПП, глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики. У 2003-2014 роках очолювала компанію Європейська аудиторська група. У 1980-ті роки працювала бухгалтером на Жданівському металургійному заводі імені Ілліча, Кам’янському м’ясокомбінаті і Бородянському районному комбінаті побуту. У 1992-1997 роках – начальник управління аудиту та перший заступник начальника податкової інспекції Згурівського району Київської області.

15. Ірина Луценко – заступник голови фракції БПП в парламенті. Нардеп 7-8 скликань. У 2017-2019 роках – представник президента в Раді. Чоловік – генеральний прокурор Юрій Луценко. У 1991-1994 роках – провідний спеціаліст управління економіки Рівненського облвиконкому, а в 1994-2004 роках працювала в територіальних відділеннях Антимонопольного комітету. У 2005-2008 роках – фінансовий директор компанії Українські новітні телекомунікації. За даними Української правди, Юрій Луценко як міністр внутрішніх справ лобіював угоду міністерства з цією фірмою, як провайдера мобільних послуг для всіх працівників міліції. У 2008-2012 роках Луценко була директором бізнес-центру Лотос – агентства нерухомості. За даними сайту Наші гроші, в 2016 році Світлана Риженко, яка разом з Іриною Луценко володіла Українськими новітніми телекомунікаціями, мала вісім квартир в Києві, цю нерухомість здавала в оренду фірмі Лотос, яку очолював на той момент син Луценка.