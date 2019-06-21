Яценюк про решение КСУ по роспуску Рады: В будущее заложена бомба

Признав соответствующим Конституции Украины решение президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду, Конституционный суд пошел на поводу у политической целесообразности.

Так заявил на своей странице в Facebook лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк, назвав это нарушением Конституции.

Он провел аналогию между сегодняшним решением и событиями 2010 года, когда Конституционный суд под давлением экс-президента Виктора Януковича “создал так называемую коалицию “тушек”, а после этого он вообще без воли украинского народа меняет украинскую Конституцию”.

“В будущее заложена бомба – для следующего парламента, для действующего президента”, – резюмирует Яценюк.

Лидер НФ задается риторическими вопросами: “А что будет через год, когда рейтинг нового парламента будет близок к рейтингу нынешнего?” и “Что делать с президентом, если рейтинг президента не будет соответствовать социальным и общественным ожиданиям?”

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Яценюк также напомнил о том, что ответственность за будущие события нести судьям КСУ, “преобладающее большинство которых наплевали на Конституцию, желая понравиться новой украинской власти”.

Напомним, Арсений Яценюк уже не впервые утверждает о неконституционности указа президента Зеленского о роспуске парламента.

11 июня в Конституционном суде прошло первое заседание Большой палаты КСУ по вопросу законности проведения в стране досрочных парламентских выборов. Заседание посетил также и президент Зеленский, который выступил с короткой речью.

Источник – segodnya

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