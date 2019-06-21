У Китаї падають ціни на бензин і дизельне паливо

Внутрішні оптові ціни на бензин і дизельне паливо в Китаї останнім часом знижуються на тлі ослаблення основних світових сировинних і м’яких ринків, і вони, як правило, втрачають свої позиції, оскільки надлишок нафтопродуктів зростає в більшій частині Азії.

18 червня ціни на бензин національного стандарту 92-RON становили 5 700-5 950 юанів / т (827-863 дол. США / т) на півдні, сході та півночі Китаю і в провінції Шаньдун, знизившись на 400-600 юанів / т або 6,45% -9,23. % від 31 травня, дані JLC показують. Між тим, ціни на дизельне паливо в цих регіонах впали до 5 800-6 000 юанів / т, втративши 200-350 юанів / 3,28% -5,56%. Ціни на бензин впали нижче цін на дизельне паливо, чого майже не було в останні роки.

Ціни на бензин і дизельне паливо відстежували пом’якшення міжнародної нафти, яка постраждала від побоювань попиту в умовах екскалації торговельної війни. Вони також були ослаблені надлишковою пропозицією, коли попит повільно зростав.

У цьому році ціни на бензин впали більше, ніж на дизельне паливо, оскільки на ринку бензину спостерігається загострення на тлі уповільнення зростання попиту і зростання виробництва. Згідно з даними Національного бюро статистики (NBS), у січні-квітні 2019 року видиме споживання бензину в Китаї склало 42,59 млн. Тонн, що на 3,6% більше, ніж за той же період в 2018 році. Зростання сповільнилося на три процентних пункти в річному обчисленні, що вказувало на уповільнення зростання попиту з-за падіння продажів автомобілів і негативного впливу альтернативної енергетики. Продажі автомобілів в країні знаходяться в низхідному тренді з 2018 року, в той час як продажі електромобілів швидко ростуть.

Виробництво бензину в країні в січні-травні склало 59,19 млн. Тонн, збільшившись на 4,0% порівняно з відповідним періодом в 2018 році, свідчать дані NBS. Виробництво дизельного палива, навпаки, знизилося на 7,6% до 67,74 млн тонн.

Очікується, що постачання бензину зростуть у другій половині 2019 року, оскільки Hengli Petrochemical і Zhejiang Petrochemical починають виробництво бензину і дизельного палива на нових нафтопереробних заводах, причому обидва будуть мати відносно високий коефіцієнт виходу бензину.

Конкуренція у переробному секторі стає все більш запеклою, а роздрібні продажі скорочуються, оскільки автозаправні станції пропонують великі знижки для збільшення продажів. Автозаправні станції, що належать PetroChina і Sinopec, почали нову цінову війну в провінціях Шаньдун, Хенань, Хебей, Цзянсу, Чжецзян і Гуандун у березні 2019 року, пропонуючи знижки в розмірі 1-2-2 юаня за літр бензину і близько 1 юаня за літр дизельного палива і приватного бензину. Станції наслідують приклад ринкових джерел.

Ринок як і раніше сильний ведмежий, і Китай, ймовірно, знову знизить ціни на паливо на наступному тижні. Станом на 18 червня, п’ятий робочий день в цьому ціновому циклі для стель роздрібної торгівлі бензином і дизельним паливом в Китаї, JLC вибирає, щоб вказати, що коливання світових цін на сиру нафту впали на 4,86% порівняно з попереднім цінових циклом до 58,61 дол. США за барель, що вказує на За даними JLC, відповідне зниження цін на бензин і дизельне паливо становить близько 210 юанів / т.