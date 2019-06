Дружина Медведчука розширила свій нафтобізнес в країні-агресора

Дружина голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука Оксана Марченко контролює вже не 50, а 61% російської компанії «НЗНП Трейд», яка бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійському окрузі Росії.





Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») з посиланням на реєстр юридичних осіб Росії.



Зміни серед засновників підприємства НЗНП Трейд відбулися наприкінці травня 2019 року. 23 травня частка кіпрської компанії Ventolor Holding LTD, якій одноосібно володіє Оксана Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD, зросла з 50,1% до 61%.



Частка в «НЗНП Трейд» Наталії Лавренюк зросла з 14,9% до 25%. А компанії з орбіти російського бізнесмена-аграрія Сергія Кислова ТОВ «Розвиток» і ТОВ «Діл» вийшли із співзасновників.



Станом на 19 червня 2019 року частки підприємства розподілилися наступним чином: Ventolor Holding LTD – 61%, Наталя Лавренюк – 25% та АТ «Финконсалтпро» – 14%. На кінець травня структура кіпрських фірм не змінювалася – бенефіціаром значилася Оксана Марченко.







Наталя Лавренюк – не чужа людина родині Медведчука. Згідно з даними журналістів, протягом 2018 року Віктор Медведчук з Марченко і Наталею Лавренюк летіли одним приватним літаком з Києва до Анапи.



АТ «Финконсалтпро» – новий бізнес-партнер сім’ї Медведчука в нафтовому бізнесі. Згідно з даними російського реєстру, компанією володіє її директор – Николян. До останнього часу він займався популяризацією малої авіації, був співзасновником ряду аероклубів на Росії, також досі є співзасновником «Фонду сприяння розвитку авіації загального призначення».

******

Нафтовий бізнес – новий напрямок для Родіона Ніколяна. До останнього часу він займався популяризацією малої авіації, був співзасновником ряду аероклубів на Росії, також досі є співзасновником «Фонду сприяння розвитку авіації загального призначення».





Нафтовий бізнес – новий напрямок для Ніколяна Родіона, до останнього часу він займався популяризацією малої авіації на РФ



Журналістам «Схем» не вдалося отримати коментар від Родіона Ніколяна щодо бізнес-партнерства з родиною Віктора Медведчука. На повідомлення в месенджерах та дзвінки він не відповів.



Компанія «НЗНП Трейд» не знайшла часу для коментаря керівніцтва через зайнятість та постійні наради.



У вересні 2018 року «Схеми» повідомили, що дружина лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко контролює компанію, яка перемогла у конкурсі на право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському автономному окрузі Російської Федерації. Це одне з трьох найбільших російських нафтогазових родовищ. Сумарні запаси нафти оцінюють у 123,7 мільйона тонн газу – у 3 439 мільйонів кубічних метрів.



Віктор Медведчук – кум президента РФ Путіна – раніше підтвердив, що його дружина, телеведуча Оксана Марченко є власницею бізнесу в Росії.



«Моя дружина не займається бізнесом, вона володіє бізнесом, а керую бізнесом я. Чому я не можу володіти бізнесом? Тому що мої «улюблені» американці в березні 2014 року запровадили стосовно мене санкції. З цим пов’язані особливості бізнесу, який належить сьогодні батьківщини», – заявив Медведчук в ефірі телеканалу NewsOne.



За словами кума Путіна, інформація у розслідуванні «Схем» здебільшого відповідає дійсності.