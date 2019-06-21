5 міфів про вино

Про вини відомо багато, але дуже мало розбираються в сортах винограду, з яких роблять вино, і мало хто може сказати, де вирощують виноград, з якого готують кращі вина. Крім того, існують правила, як правильно пити вино — з якого келиха, до якого блюда, холодним або кімнатної температури і т. д. Все це дуже бентежить і призводить до появи міфів, які, можливо, вірите ви.

Міф: тільки дешеві вина мають гвинтові пробки

Що було, те минуло. В наші дні винороби усього світу оцінили переваги колись обмовлених металевих кришок. Класична коркова пробка – данина традиціям, проте її наявність не є гарантією якості вина. Головне достоїнство натуральної коркової пробки полягає в тому, що вона укупоривает вино і в той же час дає йому дихати. Це важливо тільки для вина, має потенціал до старіння. На жаль, пориста структура пробки також стає причиною проблем – веде до ризику зараження вина трихлоранизолом (TCA), який надає вину так званий «запах пробки». Запах неприємний різкий — це факт. Смак вина, також страждає і стає неприємним, що особливо болісно, якщо ви розорилися на пляшку дійсно дорогого вина. З цієї причини багато винороби ставлять ковпачки, що загвинчуються на вина, призначені для пиття молодими, як Совіньон Блан і Піно Гріджіо.

Міф: сульфіти в червоному вині викликають головний біль

Якщо після випитого келишка червоного вина у вас раптом разболітся голова, хто-небудь вам обов’язково скаже, що винні в цьому сульфіти. Сульфіти є хімічним побічним продуктом діоксиду сірки (SO2), який використовується для збереження вина протягом тисяч років. Коли SO2 розчиняється у воді (або в вині), він виробляє сульфіти. Навіть органічні вина та вина, на етикетках яких позначено «без сульфітів», часто містять природні сульфіти. Справа в тому, що їх, швидше за все, не є причиною вашої головного болю. Якщо ви можете їсти сухофрукти або м’ясні делікатеси без проблем, у вас, ймовірно, немає чутливості до сульфиту — багато хто з цих продуктів містять набагато більше сульфітів, ніж червоне вино. Навіть біле вино містить більше сульфітів, ніж червоне вино. Ймовірною причиною вашої головного болю є звичайне зневоднення, тому за столом пийте стільки ж води, скільки ви п’єте вина. До того ж, деякі люди можуть мати алергічну реакцію на інші сполуки, що містяться в червоному вині, наприклад, гістамін, що теж відгукнеться болем. В цьому випадку можна рекомендувати прийом антигістамінних препаратів, які треба приймати заздалегідь, щоб уникнути небажаної взаємодії алкоголю з ліками.

Міф: різні вина варто пити з різних келихів

Дивно, але до 1973 року ніхто не надавав особливого значення, якої форми келих, з якого вони п’ють вино. Саме в цьому році компанія Riedel створила серію келихів різноманітної форми для вин різних сортів. Компанія стверджувала, що кожен келих був розроблений з метою допомогти цінителям вина вловити неповторний аромат кожного сорту вина. Але в ході сліпих дегустацій вчені піддали ці твердження сумнівам. Так що, якщо у вас є пляшка доброго вина, але немає відповідного келиха, не соромтеся пити Каберне з будь-якого келиха. Ви все одно зможете насолодитися ароматом і смаком улюбленого вина.

Міф: червоне вино поєднується з червоним м’ясом, біле вино — з рибою.

Червоне вино і рибай (яловичий стейк) — це дивовижне поєднання, але не єдине. Рибай добре поєднується з червоними винами, тому що містяться в них таніни знижують жирність, але аналогічну дію має і шампанське.

Міф: червоне вино не повинно зберігатися в холодильнику, біле вино потрібно подавати охолодженим.

Це старе правило не зовсім точно. Рекомендована температура подачі для червоного вина становить від 17 до 20 градусів. Рекомендована температура подачі білого вина становить від 9 до 13 градусів. Ніхто не змушує вас діставати кожен раз термометр, щоб переконатися, що ваше вино має потрібну температуру, але, якщо прикласти деякі зусилля по дотриманню рекомендацій, це допоможе відчути смак вина повніше. Легкі, з низьким вмістом танінів червоні вина, такі як Божоле, Зінфандель, Ріоха Крианца і Піно-нуар, перед подачею потрібно потримати 20 хвилин в холодильнику, це допоможе розкрити їх аромат і смак в повній мірі. Червоні вина з високим вмістом танінів, такі як Каберне або Бароло, холодні температури можуть зробити в’яжучими, а не бархатистими. Білі вина виймайте з холодильника приблизно за 20 хвилин до подачі, і ви отримаєте справжню насолоду від їх смаку і аромату.