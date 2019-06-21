Окупаційний Кримський міст викликає просідання рівня Керченської протоки, що зменшує глибину фарватеру і є причиною безлічі інших проблем.







«У Керченській протоці буде болото, там буде повна дупа, вибачте за вираз», — розповів російський гідрогеолог Юрій Медовар.



«Вони зробили дамбу ліворуч і праворуч, перекрили протягом, порушивши водообмін між Чорним і Азовським морем. Там дуже багато проблем», — зауважив він.



Зокрема, за словами гідрогеолога, «йде просадка рівня Керченської протоки, зменшується глибина по фарватеру, по центральній частині, де йде прохід суден. Самі керчане мені пишуть, запитують, як бути – вони бачать, як йде цвітіння води, як просаджується рівень».



«Цей міст треба розбирати до чортової матері. Його будівництво було колосальною помилкою, він там нікому не потрібен», — заявив учений.



(Міст потрібен тільки з однієї причини, позбавити Україну виходу до Чорного моря — ред. Агонія РУ)