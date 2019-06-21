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Меланія Трамп підкреслила засмагу білосніжним платтям (фото)

21.06.2019

Дональд і Меланія Трамп після тижневого турне Європою повернулися в Америку. У Білому домі вони провели кілька днів, після чого знову вирушили у відрядження – цього разу штатами.

Пара взяла курс на сонячну Флориду, куди вже вчора вранці приземлилася з Вашингтона.

Для свого виходу в місті Орландо перша леді вибрала біле повітряне плаття з вишивкою Andrew GN, яке інтелігентно підкреслило її фігуру та засмагу. Стриманий і витончений образ доповнили яскраві човники і великі сонячні окуляри.

: bilshe.com

 

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