Меланія Трамп підкреслила засмагу білосніжним платтям (фото)

Дональд і Меланія Трамп після тижневого турне Європою повернулися в Америку. У Білому домі вони провели кілька днів, після чого знову вирушили у відрядження – цього разу штатами.

Пара взяла курс на сонячну Флориду, куди вже вчора вранці приземлилася з Вашингтона.

Для свого виходу в місті Орландо перша леді вибрала біле повітряне плаття з вишивкою Andrew GN, яке інтелігентно підкреслило її фігуру та засмагу. Стриманий і витончений образ доповнили яскраві човники і великі сонячні окуляри.

: bilshe.com