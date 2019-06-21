Уляна Супрун сказала, як можна запобігти депресії

В. о. міністра охорони здоров’я зазначила, що жінки страждають депресією майже вдвічі частіше за чоловіків

Кожен шостий хоча б раз у житті переживав депресивний епізод. Про це у себе в Facebook повідомила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, жінки страждають депресією майже вдвічі частіше за чоловіків. Лише двоє з п’яти людей, які страждають депресією, шукають допомоги медиків.

«Депресія — це хвороба, яка щорічно вражає понад 300 млн людей, сильно погіршує їх якість життя і працездатність, а також може призвести до суїциду, може мати м’яку, середню і важку форми. У понад 50% випадків депресивні епізоди повторюються, особливо якщо їх не лікувати», — уточнила Супрун.

Чиновник зазначила, що серед симптомів депресії – постійне тривожний стан, дратівливість, відчуття провини, безнадійності, стомлюваність і відсутність сил, занепокоєння, складність у прийнятті рішень, погана концентрація уваги, забудькуватість, зміна харчової поведінки, проблеми зі сном, небажання виходити з дому, болі в різних частинах тіла і суїцидальні думки.

У дітей депресія проявляється як дратівливість, біль, печаль, відмова ходити в школу, втрата ваги.

Як можна запобігти депресії:

▪ лікувати хронічні хвороби, принаймні, не давати їм погіршуватися. Депресія може бути наслідком серцево-судинних хвороб, артриту або діабету.

▪ займатися фізичними навантаженнями і залучати людей старшого віку до тренувань.

▪ бути обізнаними про депресії, вміти розпізнати у себе або близьких.

▪ вчити дітей і підлітків позитивного мислення.

▪ працювати з «групами ризику» та вчити їх справлятися з депресією.

▪ включити заходи щодо запобігання та виявлення депресії в лікувальні програми.