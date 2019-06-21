Перегрів на сонці: основні симптоми

Лікарі розповіли про симптоми перегріву на сонці, які повинні знати всі.

Так, лікар Андрій Тяжельников назвав основні симптоми перегрівання на сонці, а також ймовірні і найнебезпечніші наслідки, які можуть з’явитися від зневаги загальноприйнятими правилами знаходження на вулиці під час аномальної спеки.

“Якщо допомога не буде надана вчасно, то наслідки можуть бути серйозними”, – сказав лікар про важливість першої допомоги в разі перегріву і теплового удару.

За словами експерта, основні симптоми перегрівання: нудота, запаморочення, головний біль, ломота в м’язах, прискорене серцебиття і дихання, слабкість в ногах, підвищене потовиділення, підвищена температура.

У разі, якщо ви помітили у себе ці симптоми, лікарі радять негайно піти у тінь або інше прохолодне місце, відмінно допоможе покласти на голову холодний компрес. Тяжельников додав, що якщо симптоми продовжують виявлятися, незважаючи на спроби поліпшити самопочуття, – необхідно терміново звертатися до лікаря.

Відзначимо, ми зібрали кілька порад “виживання” на спеці від Міністерства охорони здоров’я і в.о. міністра Уляна Супрун. У спеку важливо підтримувати водний баланс незалежно від того, наскільки ви активні вдень. Середній показник втрат може досягати 1-1,5 л на годину. Чекати появи спраги – не варто: пити потрібно регулярно і невеликими порціями. Особливо це відноситься до дітей, для яких зневоднення критично.

Варто обмежити в спеку вживання рідин, що містять кофеїн, алкоголь або велику кількість цукру, оскільки вони провокують втрату більшої кількості рідини. Також слід уникати занадто холодних напоїв, оскільки вони можуть стати причиною спазмів у шлунку.