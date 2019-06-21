Вагітна екс-ВІА-Гра роздяглася для гарячої фотосесії

Ексвіагрянка нещодавно оголосила про свою вагітність

Українська співачка Санта Дімопулос показала фотографії з нової спокусливої зйомки. Про це передає Clutch.

На днях Санта Дімопулос вперше розповіла про те, що вагітна. Шанувальники були безмежно щасливі за популярну виконавицю і засипали її питаннями про цікави стан. На офіційній сторінці в Instagram Дімопулос нарешті відповіла на них, а також поділилася кадром з пікантній фотосесії.

Що написала Санта Дімопулос:



“Перш ніж розповісти вам, як я дізналася про свою вагітності, де і як я вирішила народжувати, відповім на найбільш хвилюючі питання.

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Зараз у нас йде 29 тиждень! Відчуваю себе прекрасно! Ні токсикозу, ні нудоти, як і в першу вагітність. Вага вже +14 кг. Постійно хочеться картоплі і солодкого. Дієту не тримаю, але намагаюся не об’їдатися, харчуватися збалансовано і корисно, в основному. За перший триместр набрала відразу 6-7кг (апетит). Якщо чесно, я не особливо переймаюся з цього приводу. Знаю, що прийду в форму, коли потрібно.

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Як у моїх вагітних з вагою? Скільки набрали? Коли чую 6 кг за всю вагітність, я вірю в існування відьом”.