На нас було скоєно фізичне напад

Сергій Гаврилов, після візиту якого в Грузії почалися заворушення, розповів про події

Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов, який під час засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я посидів у кріслі спікера парламенту Грузії, що ЗМІ називають причиною багатотисячного протесту в Тбілісі, розповів газеті «Коммерсантъ» подробиці свого візиту в республіку.

«Куди мене запрошує сісти приймаюча сторона — там я і располагаюсь. За протоколом це почесне місце відводиться саме головуючому Генасамблеї, а не секретарям. А Генеральну асамблею веде тільки президент Міжпарламентської асамблеї православ’я — в даному випадку я. <…> В даному випадку посадили ось сюди. І ми з Генеральним секретарем Міжпарламентської асамблеї — депутат грецького парламенту — навпіл зайняли місця в президії», — розповів депутат.

За його словами, засідання пройшло у звичному режимі до першої перерви.

«Але під час перерви в зал увірвалися екстремісти, зайняли президію, знищили документи», — заявив Гаврилов. Після цього, за його словами, учасники зустрічі перемістилися в готель, де завершили засідання. Депутат також зазначив, що низка парламентарів грузинського парламенту приніс свої вибачення іноземним гостям за те, що трапилося.

«Коли ми вже в готелі вийшли до преси, на нас було скоєно фізичний напад. Служба безпеки, на жаль, не змогла запобігти», — заявив Гаврилов.

На уточнююче питання журналіста, вдарили його, депутат відповів ствердно.

«Так, і я вважаю необхідним, щоб грузинські правоохоронні органи і Генпрокуратура Грузії визначили відповідальність цих екстремістів. В тому числі і, ймовірно, депутатів грузинського парламенту, які погрожували фізичною розправою. Погрожували вбивством членам делегацій Міжпарламентської асамблеї православ’я. Заявляли з трибун парламенту, що нас убивали і будуть вбивати», — сказав російський депутат. Імен грузинських колег, які загрожували йому, він не назвав.

Також Гаврилов спростував інформацію, яку поширюють деякі грузинські ЗМІ про те, що він нібито брав участь у бойових діях в Абхазії.

«Це фейк-ньюс, поширені екстремістами з числа грузинської опозиції для того, щоб провести провокацію і захопити парламент. Я ще раз заявляю, що ніколи не брав участь у бойових діях в Абхазії і в будь-якій іншій країні. Ніколи і ніде я не брав участь у бойових діях, не носив зброї. Я був у гарячих точках — в Сирії, в Косово, в інших місцях. Але виключно з метою надання допомоги жертвам локальних конфліктів, перш за все, християнам», — сказав Гаврилов, висловивши жаль відсутністю в Грузії «повною мірою незалежних ЗМІ». Інформацію про те, чи є він прихильником проголошення незалежності Абхазії, депутат не прокоментував.

Парламентарій висловив вдячність за надану підтримку керівництва Держдуми РФ, її голові В’ячеславу Володіну і співробітникам Міністерства закордонних справ РФ: «Я вважаю, що їхня підтримка допомогла нам провести засідання і забезпечити безпеку учасників з різних країн».

Нагадаємо, за останніми даними, в результаті зіткнень протестуючих і поліції біля будівлі парламенту Грузії постраждали 30 учасників акції і 39 поліцейських, передає Sputnik — Georgia з посиланням на радника прем’єра країни Давида Сергієнко.