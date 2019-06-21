Антиурядовий протест в Грузії: передісторія, постраждалі та оцінки

Напередодні, 20 червня, у Тбілісі почалися акції протесту. Як повідомляють ЗМІ, причиною стало те, що депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов, який приїхав провести на Міжпарламентській асамблеї православ’я, сів у крісло спікера парламенту Грузії, і почав вести засідання російською мовою. Як парламентарій розповів «Комерсанту», почесне місце йому відповіли «за протоколом» як президенту асамблеї. За словами Гаврилова, «під час перерви в зал увірвалися екстремісти, зайняли президію, знищили документи». Депутат заявив, що після закінчення асамблеї, яку учасники вимушено завершили в готелі, на учасників російської делегації було скоєно «фізичний напад». Журналістом депутат підтвердив, що його вдарили.

Інформацію, яку поширювали деякі грузинські ЗМІ про те, що російський парламентарій брав участь у бойових діях в Абхазії, співрозмовник категорично спростував. Але відомості про те, що він підтримує незалежність Абхазії, не прокоментував.

Протестувальники і поліція

Після візиту Гаврилова в Тбілісі розпочався масовий протест біля будівлі парламенту Грузії. За оцінками ЗМІ, на стихійну акцію вийшли від 7 до 10 тис. осіб. Вони вигукували антиурядові і антиросійські гасла і вимагали відставки високопоставлених чиновників — голови парламенту Іраклія Кобахідзе, голови СГБ Вахтанга Гомелаури і глави МВС Георгія Гахарія. Останній під час протестів заявив про готовність піти у відставки при необхідності.

«Без проблем, я піду у відставку, якщо буде така необхідність», — заявив Гахарія.

Мітингувальники намагалися штурмувати будівлю парламенту. Спочатку МВС країни закликав присутніх розійтися, але через деякий час учасники акції почали кидати в співробітників Омону пляшки з водою і відбирати у них прозорі щити. Після чого правоохоронці почали стріляти по протестуючих гумовими кулями і розпилювати сльозогінний газ. В кінці були застосовані водомети. Останні учасники акції розійшлися приблизно в 3:00 за місцевим часом (02:00 за київським часом), повідомив громадський активіст Микола Левшиц у своєму телеграм-каналі.

Постраждалі

За останніми даними, в результаті зіткнень в центрі Тбілісі постраждали майже 70 осіб. «За медичною допомогою звернулися 30 активістів і 38 правоохоронців. Їх стан нетяжкий», — цитують РІА «Новини»радника прем’єра Грузії Давида Сергієнко.

Серед постраждалих є журналісти. Як передає «Інтерфакс» з посиланням на грузинські ЗМІ, один з тележурналістів втратив око. Перший канал Грузії передав про те, що постраждали чотири їх співробітників. Також постраждали представники телекомпанії «Руставі-2», грузинського інформаційного агентства «Інтерпрессньюс», продюсер агентства Ruptly був поранений гумовою кулею в район печінки, повідомляється RT.

Оцінки

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі після нічного протесту заявила, що Росія зацікавлена у забезпеченні внутрішнього протистояння в країні.

«Росія — наш ворог і окупант. Керована нею п’ята колона, можливо, сьогодні може бути більш небезпечною, ніж відкрита агресія. Я хотіла б ще раз сказати, що розкол країни та суспільства та внутрішнє протистояння нікому не йдуть на руку, крім Росії, і сьогодні це її дослідне зброю (переклад — РИА „Новости“)», — сказала Зурабішвілі.

У МВС Грузії назвали подію «спробою масового перевороту». «Незважаючи на заклики МВС, учасники акції продовжували вторгнення в будівлю парламенту, спробу протистояти поліції і не підкоритися їх законним вимогам», — цитують РІА «Новости» повідомлення відомства.

У МЗС РФ, коментуючи ситуацію в Грузії, заявили, що Росія налаштована продовжувати лінію на нормалізацію відносин.

«Тим не менш, ми налаштовані продовжувати лінію на нормалізацію російсько-грузинських відносин, що відповідає інтересам народів обох країн», — цитують РІА «Новини» заступника глави МЗС РФ Григорія Карасіна.