Рейтинг Путіна ще деякий час протримається

Оскільки мене продовжують запитувати про рейтинг Путіна: ні, рейтинг Путіна не змінився. Багато ЗМІ дали невірну інформацію. Тобто зрозуміло, що недавній фокус ВЦВГД зі зміною методики вимірювання (завдяки якому вся країна побачила, як поллстеры вміють робити результат, якого хоче замовник) викликав стійке відчуття, що з рейтингом капітальні проблеми і публіку просто дурять.

Але між 72,4% та 71,7% на вибірці 1500 немає ніякої значущої різниці — це знає кожен, хто хоч трохи вивчав математичну статистику. Це просто одна і та ж цифра. Так що на цьому тижні рейтинг не впав, ВЦИОМ тут говорить чисту правду. І взагалі в останні дев’ять місяців він практично не змінювався. Незважаючи на те, що все це час одне за іншим відбуваються важливі події (що ще раз доводить, що рейтинг змінюється останнім, коли все найголовніше вже сталося).

Якщо ви хочете прогнозу, то ось він. Після літа минулого року, коли рейтинг Путіна впав через ошуканих очікувань, він вийшов на плато. І якщо все піде так, як зараз, то він ще деякий час там потримається. А потім обвалиться ще раз. І ось це вже буде означати, що в Росії почалася криза легітимності, апарат перестане «ловити сигнали» від однієї людини і почне діяти виходячи з того, що стартувала політична трансформація.

Григорій Юдін, соціолог