Президент Грузії звинуватила в організації протестів Росію

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі у зв’язку з заворушеннями в центрі Тбілісі заявила, що у забезпеченні внутрішнього конфлікту в країні зацікавлена Росія.

Як написала Зурабішвілі в соцмережі Facebook, «керована Росією п’ята колона» становить більш серйозну небезпеку, ніж відкрита агресія.

Президент підкреслила, що «розкол країни і суспільства нікому не йде на руку, крім Росії». За її словами, ті, хто ініціює внутрішнє протистояння в Грузії, проводять «російську політику».

Нагадаємо, перед будівлею парламенту в Тбілісі відбулися зіткнення мітингуючої опозиції з поліцією. Проти демонстрантів було застосовано сльозогінний газ, також людям відкрили стрілянину гумовими кулями.