На Буковині правоохоронці вилучили велику партію контрабандних сигарет

Співробітники прикордонної служби України продовжують затримувати правопорушників, які намагаються контрабандою провести до Євросоюзу тютюнові вироби без марок акцизного збору. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на прес-службу ДПСУ.

“Так, учора, в ході відпрацювання оперативної інформації, в рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2019», міжвідомчою групою у складі співробітників внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонному загону, військовослужбовців мобільного прикордонного загону «Чернівці», представників податкової міліції ДФС та СБУ в Чернівецькій області за повідомленням співробітників внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, проведено обшук приватного помешкання в населеному пункті Долішній Шепіт, що на Буковині. Помешкання належить громадянці України, місцевій жительці”, – повідомляється на сайті відомства.

За результатами обшуку було виявлено та вилучено 57 ящиків тютюнових виробів без марок акцизного збору, які планувались для подальшого переміщення через державний кордон України на ділянці відділів «Селятин» та «Красноїльськ».

На цей час очікується внесення працівниками ДФС в Чернівецькій обл. відомостей до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Наразі триває оцінка суми вилученого товару.