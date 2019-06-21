На Запоріжжі побили та пограбували поліцейських. Про це повідомили у правоохоронних органах.

У місті Василівка Запорізької області між двома поліцейськими та групою з 5 невідомих осіб виник конфлікт з особистих причин. У результаті конфлікту виникла бійка. Поліцейських зі слідами побоїв було госпіталізовано до хірургічного відділення місцевої лікарні.

Також їх було пограбовано: зникли мобільні телефони, гроші, службові посвідчення та паспорти.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 187 (розбій), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.