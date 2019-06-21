Курорт у Флориді заплатить хакерам $600 000

Три тижні тому хакери отримали контроль над онлайн-інфраструктурою міської адміністрації міста Палм-Біч у Флориді. Хтось із міських службовців клікнув по посиланню в пошті, і в результаті влада втратили доступ до поштових серверів і системі викликів 911.
Міська рада одноголосно проголосував за виплату викупу зловмисникам. Вони порахували, що у міста немає виходу, якщо вони хочуть зберегти інформацію, яку зашифрували хакери. Рада також вирішила виділити $1 млн на нові комп’ютери та обладнання.
Департамент національної безпеки США називає «програми-вимагачі» найбільш швидкозростаючою загрозою кібербезпеки. У минулому році віруси атакували аеропорт в Клівленді і порт Сан-Дієго. Крім того, хакери брали в заручники міські адміністрації Атланти, Нью-Арка, Сарасоты і десятків лікарень.
Експрес-інформація по країні
Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
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Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», отруйні жаби заполонили місто у Флориді/
За матеріалами «Фокус»
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