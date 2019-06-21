Під час акції протесту в Тбілісі гумова куля вибила око журналістці 

У Тбілісі сили спецназу і поліції жорстко розігнали масову акцію протесту проти візиту делегації Держдуми Росії.

Як повідомляє місцева радіостанція Fortuna, з проспекту Шота Руставелі в лікарню доставили журналістку, яка була поранена гумовою кулею, випущеною поліціянтами. За попередніми даними, дівчина втратила око, передає Zrada.today.

Для розгону демонстрантів використовувалися також водяні гармати. Поранена дівчина — не єдиний журналіст, який постраждав під час протестів.

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19 червня в Тбілісі спалахнули протести через російського депутата, який зайняв місце спікера грузинського парламенту.

Вранці, 21 червня, поліція завершила операцію по розгону акції протесту, яка почалася напередодні увечері на проспекті Руставелі в Тбілісі.

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