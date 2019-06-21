Свій серед чужих: Президент Чехії Мілош Земан закликав змиритися з окупацією Криму

Президент Чехії Мілош Земан, відомий своїми проросійськими висловлюваннями, закликав Україну і світове товариство змиритися з тим, що Росія окупувала Крим. Про це повідомляє УНІАН.

Проросійськи налаштований глава держави заявив, що антиросійські санкції не вплинули на економіку і політику Росії.

Політик зазначив, що канцлер Німеччини Ангели Меркель і президент Франції Еммануель Макрон хочуть зняти санкції з Росії.

«Вони, судячи з усього, зрозуміли, що санкції не подіяли на російську економіку і політику так, щоб вони зазнали серйозних змін. Якщо санкції не працюють, тоді, ймовірно, їх слід скасувати», – зазначив він.