ДТП зі втікачем у Києві: нові фото, відео та дані про збитих дівчат

З’явилася нова інформація про резонансне ДТП у Києві, де водій Volkswagen збив матір і дочку в районі нерегульованого пішохідного переходу.

Як говориться в групі “Захисти Протасів Яр” в Facebook, молода дівчина отримала серйозні травми і зараз знаходиться в лікарні. Вона потребує донорської крові.

“Це було НЕ під час перекриття дороги. І дівчата НЕ учасниці акції. Але ми можемо допомогти знайти свідків, здати кров і розширити інформацію”, – пишуть активісти.