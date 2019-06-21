У Києві повідомили про мінування всіх дитсадків

Столичні правоохоронці шукають вибухівку в дитячих садках Києва після повідомлення про мінування. Про це повідомила речниця поліції Дніпровського району Києва Анна Шевчук.

“Надійшло повідомлення, що заміновані всі дитячі садочки по Києву, точну кількість сказати не можу”, – зазначила Шевчук.

За її словами, повідомлення про мінування дошкільних навчальних закладів надійшло сьогодні близько 15:00.

При цьому, вона додала, що працівники вибухотехнічної служби працюють, втім наразі в поліції немає інформації про кількість перевірених закладів.