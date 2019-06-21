На Одещині заарештували водія Lexus, причетного до ДТП з трьома загиблими

На Одещині заарештували водія Lexus, причетного до дорожньо-транспортної пригоди з трьома загиблими. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Одеської області.

“За клопотанням прокуратури Одеської області взято під варту 26-річного водія автомобіля Lexus, причетного до аварії зі смертельними наслідками у Великомихайлівському районі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).