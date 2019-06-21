В Арктиці знайшли перший у світі гібрид білухи-нарвала

Тридцять років тому чоловік-инуит із Західної Гренландії, полює за китами, застрелив трьох дивних китоподібних. Вони мали плавники, як у неї, а їхні хвости були схожі на хвости нарвалів (так званих «морських єдинорогів»). Мисливець був настільки спантеличений дивним видом тварин, що зберіг один з черепів, повісивши його на зовнішній стороні свого сараю.

Кілька років тому вчений, який відвідав цей район, зауважив череп і відвіз його в Музей природознавства Данії. Мисливець дав інтерв’ю через перекладача, описавши тіла тварин і їх дивні зуби, помітні навіть з човна. Дослідники припустили, що кіт був потомством білухи і нарвала, але вони довго не могли цього довести.

У новій статті, опублікованій 20 червня в журналі Scientific Reports, дослідники нарешті підтвердили, що череп дійсно належить єдиному відомому зразку гібрида білухи-нарвала.

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Данія – держава в Північній Європі.

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Столиця – Копенгаген

Найбільші міста: Копенгаген, Орхус, Оденсе

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 43 094 км2 (130-я в світі; без урахування Гренландії і Фарерських островів)

Населення – 5,57 млн чол. (110-я в світі)

Офіційна мова – датська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,923 (4-я в світі)

ВВП – $342,3 млрд (34-я в світі)

Валюта – датська крона

Межує з Німеччиною

Як проводили дослідження

Череп белухала (або нарлуги?) вражає. У нього немає бивнів, як у типового самця нарвала, і, на відміну від нарвалів, зуби тварини розташовані і на нижній щелепі. Ці зуби нагадують зуби білуги, за винятком того, що вони стирчать назовні, як лопати. У неї зуби ростуть акуратно по вертикалі.

Щоб точно визначити, належить череп гібриду, вчені використовували генетичний метод дослідження. Вони витягли зразок ДНК з кістки тварини. Результати все прояснили: тварина виявилося самцем і мало близько 50-60 генетичних сумішей білухи і нарвала. Значить, це був гібрид першого покоління.

Щоб з’ясувати, який вигляд був яким з батьків, дослідники вивчили мітохондріальну ДНК тварини. Вона передається тільки по материнській лінії. Мітохондріальна ДНК гібрида була повністю від нарвала, а це значить, що кіт був нащадком матері-нарвала і батька-білухи.

Мало що відомо про двох інших потенційних гібридах, які супроводжували вивчене тварина. За словами мисливця, один з них затонув після пострілу. Череп іншого залишили біля берега, і врешті-решт його змило назад у море.

Генетичні дані про нарвалах і белухах показують, що ці два види розійшлися 5 мільйонів років тому і не гибридизовались протягом як мінімум 1,25 мільйонів років.

За матеріалами Live Science

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