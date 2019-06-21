«Команда Фі»: навіщо екс-регіонали поїхали на зустріч до Фірташа

Екс-регіонали завітали привітати з днем гародження українського олігарха та одного з основних фінансових стовпів режиму президента-втікача Віктора Януковича Дмитра Фірташа у Відні. Серед політиків опинилися: Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Іван Мирний, Михайло Папієв, Іван Фурсін та бізнесмени Ігор та Григорій Суркіси. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як вдалось встановити журналістам, святкування відбулось 2 травня у ресторані «Il Melograno» у центрі австрійської столиці.

Святкування відбулось 2 травня у віденьському ресторані «Il Melograno»

Цей заклад знаходиться у 20 хвилинах їзди від віденського будинку, у якому мешкає сам Дмитро Фірташ і про який раніше розповідали «Схеми».

Для гостей співала народна артистка Таїсія Повалій, яка також є ексдепутаткою від «Партії регіонів».



Для гостей співала народна артистка Таїсія Повалій

Численна охорона чатувала не лише на вході до ресторану, але й на підступах до вулиці, де відбувалося святкування. Бодігарди намагались завадити зйомці журналістів, щоб приховати гостей від камер.



Бодігарди намагались завадити зйомці журналістів, щоб приховати гостей від камер

«Схемам» вдалось зафіксувати, що серед тих, хто прилетів у Відень привітати Фірташа особисто, був, зокрема, Юрій Бойко – народний депутат, співголова проросійської партії «Опозиційна платформа – за життя».



Серед тих, хто прилетів у Відень привітати Фірташа особисто, був, зокрема, Юрій Бойко

Також на святі був присутній колишній керівник охорони Фірташа і один з парламентарів, які голосували за так звані «диктаторські закони 16 січня», Іван Мирний. Нині він депутат від «Опозиційного блоку».



Серед гостей «Схеми» також помітили ще одного депутата від «Опозиційного блоку» Михайла Папієва

Серед гостей «Схеми» також помітили ще одного депутата від «Опозиційного блоку», який за часів Януковича очолював Чернівецьку ОДА, Михайла Папієва.



Вітати Фірташа приїжджав і парламентар від групи «Воля Народу» Іван Фурсін

Вітати Фірташа приїжджав і парламентар від групи «Воля Народу» Іван Фурсін, який мав з олігархом давні бізнес-стосунки.

Серед присутніх «Схеми» також помітили впливового візитера – ексголову адміністрації президента Януковича, колишнього депутату від «Опозиційного блоку», а нині члена партії «Опозиційна платформа – За життя» – Сергія Льовочкіна.