Тіна Кароль заінтригувала чоловічою сорочкою

Тіна Кароль похвалилася неймовірно жіночним фото, примірявши чоловічу сорочку

Відома українська співачка, тренер шоу “Голос країни” Тіна Кароль обожнює радувати фанатів новими знімками в Instagram. Нещодавно знаменитість похвалилася ніжним чорно-білим кадром, позуючи абсолютно без макіяжу. Так, артистка приміряла лише білу сорочку, а фанати залишилися в захваті, адже Тіна рідко з’являється на публіці без фірмової яскраво-червоної помади.

“#tinakarol #тинакароль

Ph @little_puida“, – лаконічно підписала Кароль. Фолловери почали засипати компліментами: “сподіваюся це чоловіча сорочка:)”, “Неймовірні 😻”, “Дуже подобається такий стиль Ваших фотографій 💕”, “Ну чому ти, така красива 😍”, “Тіііінннннаааааа, ну скільки можна викладати такі шикарні фото?😍😍😍 Ти божественна❤️ Дай мені повітря💋”, “кицяяя😻”, “Який кооооотик😍😍😍”.