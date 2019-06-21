Трамп повідомив що удар США по Ірану «неминучий»

Президент США Дональд Трамп повідомив Ірану про «неминучу атаку» США.

Повідомляє Reuters з посиланням на іранських чиновників, передає Дождь.

За словами одного зі співрозмовників агентства, у своєму повідомленні Трамп заявив, що він проти війни з Іраном і хотів би обговорити деякі питання. Він дав іранській владі час на відповідь, однак, як стверджує джерело, в Ірані відразу заявили, що все залежить від Верховного лідера країни Рухоллі Хаменеї.

За словами іншого джерела агентства, іранські чиновники дали зрозуміти своїм Оманським колегам, що Хаменеї виступив проти будь-яких переговорів і попередив про наслідки будь-якого нападу на Іран.

21 червня New York Times повідомила, що Трамп напередодні ввечері віддав наказ про нанесення удару по Ірану, проте згодом скасував його. Це пов’язано з тим, що Іран збив американський безпілотник, який порушив повітряний простір країни. У США заявили, що він не порушував кордонів країни.

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