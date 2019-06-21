Медики назвали основну причину ожиріння

Кожна людина повинна спати належну кількість годин. Особливо це стосується дітей та підлітків, інакше через недосипання можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров’ям. Зокрема, це може привести до ожиріння.

До такого висновку прийшли науковці з Массачусетської лікарні загального профілю. Вони задіяли у випробуваннях 829 підлітків, які протягом максимум 10 днів носили пристрої, які відстежують їхню активність і сон. Крім цього, вчені оцінювали фактори розвитку серцевих хвороб, інсульту і діабету. В процесі обстеження у добровольців вимірювали окружність талії, артеріальний тиск, рівень холестерину і ступінь стійкості до інсуліну.

50% випробовуваних спали мінімум 7,4 години на добу. Всього 2% спали до 8-9 годин на добу, що рекомендується лікарями. У більшості людей ефективність сну оцінювалася як низька.

З’ясувалося, що при малій кількості сну у підлітків був вищий кров’яний тиск, рівень холестерину, а обхват талії і кількість жирових відкладень теж збільшувалися. Відповідно до цього дітям і підліткам рекомендують спати не менше 8 годин на добу, так як це позбавить від подібних проблем.

: Країна здоров’я.