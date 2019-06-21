Село на Алясці переселяється з-за танення вічної мерзлоти

Прискорення ерозії через танення вічної мерзлоти викликає просідання грунту і загрожує критично важливої інфраструктури в деяких населених пунктах Північної Америки, змушуючи людей переселятися цілими селами.

Одним з таких поселень є село Квинхагак в Беринговому морі, де річка Канекток розмиває більшу частину берега і прилеглих земель з однієї сторони, а море — з іншого.

Проблеми з ерозією в селі були зареєстровані ще в 2012 році — через рік після того, як у селищі вперше з’явилася водопровідна вода. Однак через потепління клімату швидкість ерозії значно зростає.

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Населення – 34,77 млн чол. (38-я в світі)

Офіційні мови: англійська, французька

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ВВП – $1,785 трлн (11-я в світі)

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Берегова ерозія і вічна мерзлота, Аляска

Одна з найбільших проблем села пов’язана з каналізаційними відходами, які потрапляють в штучне озеро недалеко від моря. Берегова ерозія загрожує прорвати землю і досягти озера стічних вод, випустивши їх у море. Це призведе до катастрофи, оскільки затока є важливим джерелом їжі для місцевих жителів.

Пральня та медична клініка в селі також постраждали, адже в результаті просідання в будівлях утворилися великі тріщини. Були порушені злітно-посадочні смуги і очисні споруди селища.

З 2012 жителі села роблять зусилля, щоб пом’якшити наслідки, наприклад, встановлюють термосифоны для збереження замерзлої землі. Однак загальна швидкість потепління занадто висока, і люди не справляються.

Уоррен Джонс, президент сільської корпорації Qanirtuuq Inc, сказав, що для жителів настав час розпочати підготовку до переселення. Іншого шляху у села немає. З допомогою інженерів каналізаційні споруди будуть посилені, а село перемістять.

Ньюток, інша прибережне село на північ від Куинхагак, знаходиться в аналогічному скрутному становищі через танення вічної мерзлоти і готується до переїзду. Він може обійтися в більш ніж 100 мільйонів доларів.

За матеріалами Independent

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