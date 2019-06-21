У Києві троє іноземців на вулиці вкрали у чоловіка 300 тисяч гривень

У Києві оперативники затримали групу іноземців, які пограбували киянина, вкравши у нього з машини 300 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба столичного главку Нацполіції.

“Шістдесятирічний киянин приїхав в один з торгових центрів столиці. З собою в машині чоловік мав 300 тисяч гривень, заховані в пакет. Раптово до авто підбіг незнайомець і через відкрите переднє пасажирське вікно вихопив пакет з грошима. Поруч зловмисника вже чекав автомобіль зі спільниками, на якому вони намагалися втекти”, – йдеться у повідомленні.

Однак трьох членів злочинної групи затримали. Встановлено, що вік фігурантів – від 29-ти до 48-ми років, вони є громадянами іншої держави. Відомо, що за жертвою підозрювані стежили і чекали слушного моменту для вчинення злочину.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також поліцейські перевіряють причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.