Міноборони залишилося без 34 тисяч квадратів в Новопечерських липках

Суд визнав дійсними додаткові угоди, які зменшили кількість метрів житла Міноборони в житловому комплексі «Новопечерські липки» в Києві. Таке рішення виніс Господарський суд Києва 5 червня, повідомляє видання «Наші гроші».

У квітні 2005 року Міноборони і ТОВ «Будспецсервіс»

уклали договір про врегулювання відносин за генеральним договором 2003

року про будівництво житла для військовослужбовців ВСУ. Сторони визначили порядок

будівництва комплексу об’єктів на ділянці площею 19,55 га території

військового містечка № 2 по вул. Підвисоцького, 2 у Києві. Частка житла Міноборони

становила 25% від запланованого обсягу загальної житлової площі.

У тому ж 2005 році вони підписали два додаткових

угоди, за якими домовилися про викуп фірмою частки Міноборони. На початку

2006 року сторони уклали додаткову угоду про припинення договірних

зобов’язань у зв’язку з повним виконанням умов генерального договору.

Міноборони наприкінці 2018 звернулося в суд з вимогою

визнати зазначені додаткові угоди недійсними, посилаючись на те,

що уклало їх внаслідок помилки щодо обставин, які мають

істотне значення. Міноборони зазначило, що загальна площа житлової частини

комплексу в підсумку становить 402 тис. кв. м, а не 204 тис. кв. м, як було

зазначено у детальному плані території Печерського району Києва. Міноборони

вказало, що була позбавлена права на отримання 34 тисяч квадратних метрів житла.

Суд у задоволенні позову Міноборони відмовив, оскільки

відсутні підстави для визнання їх недійсними через їх підписання

під впливом омани. За словами суду, не має правового значення помилка

щодо розрахунку одержання користі від укладеної угоди.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Державне бюро розслідувань України з лютого 2019 року розслідує виробництво щодо службової недбалості у зв’язку з незаконним будівництвом житлового комплексу в Києві на вулиці Жилянській, 68.

Крім того від Головного управління Госгеокадастра в

Києві вимагають змінити вид використання земельної

ділянки по вул. Михайла Грушевського, 30.