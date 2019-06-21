Вбивство Даші Лук’яненко: експерти назвали причину смерті дитини

Безпосередньою причиною смерті 11-річної Даші Лук’яненко, яка була вбита на Одещині, виявилася колото-різана рана шиї. Такого висновку дійшли судові медики, які досліджували тіло дитини.

Як стало відомо, озброєний ножем вбивця пошкодив дівчинці сонну артерію. За версією слідства, злочин було скоєно на сексуальному ґрунті

Незадовго до скоєння злочину підозрюваний – 22-річний Микола Тарасов – зайшов на ринок, де працює його мати і мати дівчинки, де зробив покупку. У цей момент він побачив дівчинку і задумав її зґвалтувати.

“Він вийшов з ринку за чотири хвилини до того, як вийшла потерпіла. Прийшов до себе у двір, дочекався дитини, яка йшла до танцювального гуртка, затягнув до хати, де спробував роздягнути і зґвалтувати”, – розповів начальник обласного управління Нацполіції Олег Бех.

За версією слідства, отримавши відсіч, підозрюваний придушив дівчинку, “завдав їй тілесні ушкодження гострим предметом – шилом або ножем, потім зв’язав ноги, надів на голову пакет, замотав кульок скотчем, прив’язав до ніг каміння і кинув в отвір вуличного туалету”.

Нагадаємо, підозрюваний в вчиненні злочину вже зізнався в скоєному. За словами підозрюваного, він спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого з нею не зробив. Після вбивства він кинув тіло дитини у вигрібну яму, а речі облив бензином і спалив.

Як повідомлялося, 11-річна Даша Лук’яненко вдень 13 червня пішла на танці, і відтоді її місцезнаходження було невідомо. Правоохоронці проводили спецоперацію з її пошуку, в ній брали участь поліцейські п’яти найближчих до Іванівці районних відділень поліції, 100 військовослужбовців Нацгвардії України, десятки співробітників ДСНС і понад сотня волонтерів.

Проводилися обшуки і подворові обходи, прочісували поля, посадки, яри і занедбані будівлі, на в’їзді до Іванівки працювали пости поліції. Також тривали пошуки з повітря.

Крім того, поліція затримала шахрая за вимагання 10 тисяч доларів у батьків дівчинки, яка зникла 13 червня в Іванівському районі. Як повідомив заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, у батьків 11-річної Даші Лук’яненко шахрай вимагав велику суму, намагаючись нажитися на їх горі.