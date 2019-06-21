У Києві з’явилася перша «розумна» вулиця

Крім безкоштовного міського Wi-Fi, баків для сортування сміття та велосипедної доріжки, тут встановлена перша в Україні стаціонарна система моніторингу якості повітря.

Датчик вимірює концентрацію дрібнодисперсного пилу (РМ2.5 і РМ10), рівень формальдегіду (CH₂O), діоксиду азоту (NO₂), чадного газу (CO), кисню (O₂), вуглекислого газу (CO₂), а також фіксує температуру і вологість.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Крім того, встановлено 12 камер відеоспостереження, «розумне» освітлення, яке автоматично змінюється в залежності від інтенсивності руху, економить електроенергію, а пандуси і рельєфне покриття полегшать пересування людей з інвалідністю.

Також на Салютній є дві станції підзарядки електромобілів, лавки з USB-зарядкою, що живиться від сонячних панелей, та кнопка екстреного виклику.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Києві встановили smart -дерево з Wi-Fi.

За матеріалами «Фокус»

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