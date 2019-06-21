Летнее солнцестояние 2019: Google создал специальный дудл

Корпорация Google создала специальный дудл ко дню летнего солнцестояния, которое в этом году произойдёт 21 июня. Событие обычно приходится на 20 или 21 июня. С этого момента по древнеславянскому календарю начинается лето. Об этом сообщает zrada.today со ссылкой на 24tv.

В день летнего солнцестояния солнце поднимается в наивысшую точку над горизонтом. Это явление длится лишь пару минут, после чего с каждым днем ночи становятся длиннее, а дни короче. День, на который приходится летнее солнцестояние, является самым длинным в году. Однако стоит отметить, что это явление наблюдается сегодня только в северном полушарии. В южном полушарии планеты сегодня самый короткий день в году.

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По этому случаю компания Google выпустила праздничный дудл, который намекает на то, что лето началось. На праздничном рисунке изображена планета Земля с анимированным лицом, на Полярном круге которой расположена кокосовая пальма с шезлонгом. Над планетой также можно увидеть золотое сияние. Это можно связать с тем, что сегодня в самой северной части нашей планеты дневной свет будет длиться все 24 часа.

Для некоторых украинцев это не только начало лета, но и праздник, ведь именно с этого дня начинается празднование Ивана Купала по языческим традициям.

В этом году астрономическое лето начинается 21 июня и заканчивается 23 сентября.

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