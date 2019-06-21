Олег Ляшко привів у Раду собаку. ФОТО. ВІДЕО

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко привів на роботу одну зі своїх десяти собак.

Відеотрансляцію він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає Zrada.today.

«Бачите, як впевнено Порш відчуває себе в кабінеті», – сказав він.

За словами Ляшка, він вперше взяв собаку на роботу.

«Поршу вісім років, коли я його знайшов на вулиці. Треба відкрити благодійний рахунок для бездомних собак, а то все на вибори й на вибори, скільки можна на вибори витрачати? », – заявив політик.

Він розповів, що хотів взяти з собою іншу собаку — Зірку. Але у неї недавно народилися цуценята.

«Перебування в парламенті для нормальної людини стрес, що вже говорити за собаку», – додав радикал.

«Порш, тобі тут подобається? Ти тут може залишишся? У депутати не хочеш? », – запитав він у свого улюбленця.

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