13 ранніх симптомів раку, які жінки пропускають найчастіше

Дуже часто ці нешкідливі на перший погляд ознаки можуть попереджати про дуже серйозне захворювання.

Ранні ознаки раку часто маскуються під симптоми інших захворювань, тому їх часто пропускають. Між тим, від того, наскільки рано було виявлено захворювання, залежить успіх лікування і шанси на ремісію. Зверніть увагу на ці ранні ознаки раку, які найчастіше пропускають жінки — терміново звертайтеся до лікаря, якщо помітите у себе або близьких якісь із них.

Постменопаузальна кровотеча

Кілька темних цяток на вашому білизна, які з’явилися один раз, в принципі, можна проігнорувати. Але якщо кровотеча більш-менш рясна, тривала і тим більше якщо це не поодинокий випадок, терміново звертайтеся до лікаря. Кровотеча після менопаузи — один з ранніх симптомів раку матки або яєчників, його не можна ігнорувати.

Ранки в ротовій порожнині

Незагойні виразки, білі або червоні плями на яснах і язиці, болючі ясна, набряк або оніміння щелепи — все це привід якомога швидше звернутися до лікаря. Справа в тому, що так проявляються ранні ознаки раку гортані і порожнини рота — і важливо якомога швидше встановити діагноз і почати лікування.

Здуття живота

У певні дні циклу з «роздуванням» живота стикається практично кожна жінка, але якщо ця незручність не йде після закінчення місячних, якщо при цьому вона супроводжується регулярним запором, це може бути проявом раку яєчників. Ще один симптом, який важливо не проігнорувати — втрата апетиту або незвично швидке насичення.

Порушення регулярності менструації

Порушення циклу, надто мізерні або навпаки, незвично рясні місячні, болі в області малого тазу — ці неприємні симптоми можуть попереджати про рак матки, яєчника або інших органів репродуктивної системи.

Постійний кашель

Кашель, який не проходить протягом трьох тижнів і до того ж не супроводжується звичними симптомами ГРВІ — такими, як нежить або болі в горлі — це привід як можна швидше зробити флюорографію і показатися лікарю. Крім раку легенів, сильний кашель може бути ознакою лейкемії, яка розвивається — зверніться до лікаря!

Болі в животі і нудота

Розлад шлунка або харчове отруєння — поширена і часта недуга, на яку ми найчастіше списуємо будь дискомфорт в області живота. Але якщо спазми і болі стали постійними і ніяк не настає полегшення, а почуття нудоти — ваш постійний супутник, обов’язково зверніться до лікаря. Це може бути симптомом лейкемії або раку стравоходу, печінки, підшлункової залози або колоректального раку.

Часті «застуди»

Якщо ви відчуваєте себе більш-менш нормально, але хапаєте будь-який вірус або часто стикаєтеся з підвищеною температурою, не відкладайте візит до лікаря. Часті “застуди” і лихоманка – один і перших симптомів лейкемії.

Утруднене ковтання

Відчуття клубка в горлі, який ніяк не виходить проковтнути, вам знайоме? Якщо воно зберігається протягом декількох днів, терміново зверніться до лікаря: утруднене ковтання — ознака відразу декількох форм раку, наприклад, раку горла, шлунка і навіть легень. Крім того, відчуття “клубка в горлі” можуть викликати деякі захворювання щитовидної залози.

Незрозумілі синці

Один-єдиний синяк, якому ви не можете знайти пояснення – швидше за все, не привід для хвилювань. Але от якщо таємничі синці з’являються часто, обов’язково зверніться до лікаря, особливо якщо темні плями з’являються на руках, пальцях. Це може бути проявом лейкемії, яка починається.

Втрата ваги

На жаль, раптова і незрозуміла втрата ваги в нашому суспільстві – найчастіший привід для радості. Між тим, будь-яке невмотивоване зменшення ваги — це ознака збою в нашому організмі, який варто обговорити з лікарем. На жаль, втрата ваги — ранній симптом багатьох форм раку — наприклад, стравоходу, печінки, підшлункової залози, а також лейкемії та лімфоми.

Хронічна втома

Ми всі час від часу жартуємо про те, що доросле життя — це почуття постійної втоми. Але якщо в цьому жарті для вас стає занадто багато правди, обов’язково зверніться до лікаря. Швидше за все, це ніяк не пов’язано з раком — але важливо пам’ятати, хронічна втома це симптом в тому числі лейкемії.

Постійні головні болі

Якщо ви ніколи раніше не страждали мігренню, а тепер регулярно мучитеся головними болями, зверніться до лікаря. На жаль, часті головні болі можуть попереджати про розвивається раку мозку або лейкемії. І пам’ятайте, що головний біль не можна терпіти або «глушити» знеболюючими препаратами!

Кров в калі

Найчастіше ця неприємність викликана відносно безпечними захворюваннями — наприклад, гемороєм або тріщинами. Але до лікаря звернутися все одно варто — особливо якщо ви старше 50 років — щоб виключити рак товстої кишки.