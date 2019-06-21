Міста просять ЄС про допомогу в боротьбі з розширенням Airbnb

Десять європейських міст вимагали від ЄС додаткової допомоги в боротьбі проти розширення Airbnb та інших сервісів оренди житла, які, як вони стверджують, заважають знайти житло місцевим і змінюють вигляд околиць.

У спільному листі Амстердам, Барселона, Берлін, Бордо, Брюссель, Краків, Мюнхен, Париж, Валенсія і Відень заявили, що проблема розширення платформ короткострокової оренди повинна бути включена до порядку денного на наступному засіданні Єврокомісії.

В чому проблема?

У квітні генеральний адвокат Європейського суду прийшов до висновку, що, відповідно до законодавства ЄС, Airbnb слід вважати постачальником цифрової інформації, а не традиційним агентом з нерухомості. Цей статус, якщо він буде підтверджений судом, звільнить Airbnb та аналогічні платформи від будь-якої відповідальності за забезпечення того, щоб орендодавці дотримувалися місцеві правила, спрямовані на регулювання поведінки приїжджих під час відпустки.

«Європейські міста вважають, що будинки повинні використовуватися у першу чергу для проживання», — йдеться в заяві, опублікованій міською радою Амстердама. Багато місцевих страждають від серйозної нестачі житла. Там, де будинки можна здавати в оренду туристам більш вигідно, вони зникають з традиційного ринку довгострокової оренди.

Міста заявили, що місцеві влади повинні бути в змозі протистояти несприятливих наслідків буму короткострокових відпусток, таких як підвищення орендної плати для постійних жителів і надлишку туристів в околицях, «вводячи свої власні правила в залежності від місцевих умов».

Розширення Airbnb

Після декількох років активного росту Airbnb має більше 18 000 локацій в Амстердамі і Барселоні, 22 000 в Берліні і майже 60 000 в Парижі. Дані, отримані з кампанії кампанії InsideAirbnb в минулому році, показали, що більше половини цих місць для оренди складають цілі квартири або будинку, і що навіть у містах, де короткострокова оренда була обмежена місцевими властями, до 30% житла було доступно протягом трьох або більше місяців у році.

У минулому році Пальма-де-Майорка проголосувала за заборону майже всіх оголошень короткострокової оренди, після того як у місті на 50% зросла кількість туристів, а за ним послідувало 40% підвищення орендної плати. Ян Броссат, заступник мера Парижа, відповідальний за житло, сказав, що ситуація погіршилася до такої міри, що «в чотирьох центральних округах Парижа чверть всіх будинків тепер вже не вдома, а просто місця короткострокової оренди для туристів».

Багато міст зараз намагаються вжити заходів: в Парижі домовласникам загрожує штраф, якщо вони не реєструються в мерії, перш ніж здавати яке-небудь майно в короткострокову оренду. У минулому році Барселона призупинила дію всіх нових дозволів на короткострокову оренду.

Але міська влада тепер побоюються, що спроби ЄС просувати електронну комерцію перешкоджають їх зусилля щодо забезпечення доступності та комфортності кварталів для постійних жителів.

За матеріалами The Guardian

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