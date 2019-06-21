На Миколаївщині на хабарі погорів поліцейський

У Миколаївській області співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі заступника начальника одного з районних відділів Нацполіціі в регіоні. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Як з’ясувалося, підполковник поліції вимагав від місцевого жителя 14 тисяч гривень. За ці гроші поліцейський обіцяв не привертати чоловіка до адміністративної відповідальності за незаконну вирубку дерев. Хабарника затримали згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України в райцентрі при отриманні заключної частини хабара у 8 тисяч гривень.

“Зараз в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії”, – відзначили в СБУ.

При цьому в Міжнародній антикорупційній організації Transparency International відзначили, що Україна піднялася на 10 позицій в рейтингу сприйняття корупції, поліпшивши свої позиції за підсумками 2018 року в порівнянні з 2017-м на 10 позицій. У той же час в організації не дуже задоволені тим, як Україна виконала їх рекомендації.