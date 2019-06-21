Експерти космосу затівають генеральне прибирання орбіти

Особи, стурбовані проблемою, говорили про найближчі кроки щодо її мінімізації на нараді у Відні. Мова йшла про необхідність глобальних дій. Питання назріло давно і загострюється з кожним днем все більше. Адже крім державних програм, внесли свою непривабливу лепту в засмічення орбіти, супутники приватних компаній щогодини нарощують обсяги відходів.

Деталі космічних апаратів, ступені ракет, відпрацьовані супутники та інші фрагменти штучних тіл залишаються на орбіті, по суті, назавжди. Вони руйнуються, накопичуються і становлять загрозу для активних літальних апаратів.

Генеральний директор Європейського космічного агентства (ESA) Йоханн-Дітріх Вернер нагадав, що космічне сміття представляв з себе проблему з часів холодної війни між основними конкурентами з освоєння просторів Всесвіту – Сполученими Штатами та Радянським Союзом.

Експрес-інформація по країні

Австрія (Австрійська Республіка) – держава у Центральній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Відень

Найбільші міста: Відень, Грац, Лінц, Зальцбург, Інсбрук

Форма правління – Федеративна республіка

Територія – 83 871 км2 (112-я в світі)

Населення – 8,4 млн чол. (94-я в світі)

Офіційна мова – німецький

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,885 (23-я в світі)

ВВП – $436,88 млрд (27-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Чехією, Словаччиною, Угорщиною, Словенією, Італією, Ліхтенштейном, Швейцарією, Німеччиною

За словами пана Вернера, кількість сміття – від «мертвих» супутників до скупчень фарби та інших відходів – надзвичайно великий. І Європейському космічному агентству дуже часто доводиться міняти курс своїх супутників, щоб уникати великі викинуті об’єкти.

Йоханн-Дітріх Вернер вважає: «Космічний простір – як дорога, як вулиця. Це інфраструктура. І ми повинні її очистити».

Повідомити всіх і кожного

Керівник Європейського космічного агентства разом з головою Управління ООН з питань космічного простору (UNOOSA) Симонеттой Ді Піппо виступили зі спільною ініціативою: підвищувати в суспільстві обізнаність щодо проблеми космічного сміття.

Все більше приватних компаній з різних країн запускають тисячі нових супутників. І це сприяє міжнародному співробітництву в галузі мирного використання космосу. Разом з тим продовжується проблемне забруднення орбіти.

Пан Вернер вважає необхідним попросити міністрів з 22 країн – членів ЄКА – фінансувати не менш важливу ініціативу. В її рамках агентство заплатить однієї компанії за безпечне знищення вийшов в тираж супутника, сподіваючись, що це починання буде мати продовження.

«Не можна говорити: ось це сміття німецький, цей португальський, а той — китайський. Це не має значення», – сказав Вернер. Він є, а значить проблема – загальна.

І коли населення різних країн і їх політики будуть поінформовані про масштаби цієї проблеми, тоді можна буде говорити про ефективність глобальних спільних дій.

За матеріалами REUTERS

Читайте також:

Китай пропонує відстрілювати космічний сміття лазерами

Космічний посмітюх зловив перший об’єкт

NASA накриє космічний сміття ковдрами