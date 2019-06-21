Експерти космосу затівають генеральне прибирання орбіти

Особи, стурбовані проблемою, говорили про найближчі кроки щодо її мінімізації на нараді у Відні. Мова йшла про необхідність глобальних дій. Питання назріло давно і загострюється з кожним днем все більше. Адже крім державних програм, внесли свою непривабливу лепту в засмічення орбіти, супутники приватних компаній щогодини нарощують обсяги відходів.
Деталі космічних апаратів, ступені ракет, відпрацьовані супутники та інші фрагменти штучних тіл залишаються на орбіті, по суті, назавжди. Вони руйнуються, накопичуються і становлять загрозу для активних літальних апаратів.
Генеральний директор Європейського космічного агентства (ESA) Йоханн-Дітріх Вернер нагадав, що космічне сміття представляв з себе проблему з часів холодної війни між основними конкурентами з освоєння просторів Всесвіту – Сполученими Штатами та Радянським Союзом.
Експрес-інформація по країні
Австрія (Австрійська Республіка) – держава у Центральній Європі.
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Столиця – Відень
Найбільші міста: Відень, Грац, Лінц, Зальцбург, Інсбрук
Форма правління – Федеративна республіка
Територія – 83 871 км2 (112-я в світі)
Населення – 8,4 млн чол. (94-я в світі)
Офіційна мова – німецький
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,885 (23-я в світі)
ВВП – $436,88 млрд (27-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Чехією, Словаччиною, Угорщиною, Словенією, Італією, Ліхтенштейном, Швейцарією, Німеччиною
За словами пана Вернера, кількість сміття – від «мертвих» супутників до скупчень фарби та інших відходів – надзвичайно великий. І Європейському космічному агентству дуже часто доводиться міняти курс своїх супутників, щоб уникати великі викинуті об’єкти.
Йоханн-Дітріх Вернер вважає: «Космічний простір – як дорога, як вулиця. Це інфраструктура. І ми повинні її очистити».
Повідомити всіх і кожного
Керівник Європейського космічного агентства разом з головою Управління ООН з питань космічного простору (UNOOSA) Симонеттой Ді Піппо виступили зі спільною ініціативою: підвищувати в суспільстві обізнаність щодо проблеми космічного сміття.
Все більше приватних компаній з різних країн запускають тисячі нових супутників. І це сприяє міжнародному співробітництву в галузі мирного використання космосу. Разом з тим продовжується проблемне забруднення орбіти.
Пан Вернер вважає необхідним попросити міністрів з 22 країн – членів ЄКА – фінансувати не менш важливу ініціативу. В її рамках агентство заплатить однієї компанії за безпечне знищення вийшов в тираж супутника, сподіваючись, що це починання буде мати продовження.
«Не можна говорити: ось це сміття німецький, цей португальський, а той — китайський. Це не має значення», – сказав Вернер. Він є, а значить проблема – загальна.
І коли населення різних країн і їх політики будуть поінформовані про масштаби цієї проблеми, тоді можна буде говорити про ефективність глобальних спільних дій.
За матеріалами REUTERS
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