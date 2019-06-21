Комформіст та пристосуванець, – Павло Нусс про Саакашвілі

Одіозний політик і експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав поліцію Тбілісі приєднатися до мітингувальників, які вийшли на протести під парламент з вимогою відставки спікера. Політолог Павло Нусс назвав Саакашвілі конформістом і пристосуванцем, що намагається демонструвати політичну вагу у Грузії дистанційно, перебуваючи в цей час в Україні. Розповідає Zrada.today з посиланням на допис Павла Нусса в соцмережі фейсбук.

У дописі політолога йдеться про те, що Саакашвілі закликав поліцію в Тбілісі перейти на бік мітингувальників, які намагаються штурмом узяти будівлю парламенту.

«Комформіст та пристосуванець Саакашвілі намагається демонструвати якусь політичну вагу та авторитет дистанційно від свого народу, перебуваючи в Україні, де намагається увійти до орбіти Зеленського, який міг би задовольнити політичні та фінансові амбіції Саакашвілі», – наголошує Нусс.

Політолог також впевнений, що грузини не будуть слухати Саакашвілі, адже він для ниє зрадником, який відмовився від громадянства Грузії, аби уникнути кримінальної відповідальності.

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Нагадаємо, що через протести у столиці Президент Грузії Саломе Зурабішвілі 21 червня перервала свій візит до Білорусії та вирішила повернутися у Тбілісі.

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