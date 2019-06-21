Глава парламенту Грузії пішов у відставку

Спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе йде у відставку.

Про це заявив генсек партії “Грузинська мрія” Каха Каладзе, повідомляє Супутник-Грузія передає Фокус.

“Грузинська мрія з дня приходу до влади впроваджує високий стандарт підзвітності суспільству і підтверджує це своїми діями. Проявом цього високого стандарту і підзвітності є рішення голови парламенту Іраклія Кобахідзе про відхід з посту. Хочу підкреслити — це рішення є проявом високого ступеня підзвітності суспільству, а не поділом порядку денного безвідповідальних деструктивних сил “, – заявив Каха Каладзе.

Відставки Кобахідзе вимагали мітингувальники. Також вони вимагали відставки глав МВС і Служби безпеки.

Генсек партії “Грузинська мрія” Каха Каладзе

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